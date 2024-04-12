Коржавина Наталья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1886
Сын: Коржавин Перфилий Аббакумович
Отец ребёнка: Коржавин Аббакум
Рождение ребёнка
18.01.1898
Сын: Коржавин Афанасий Аббакумович
Отец ребёнка: Коржавин Аббакум
Рождение ребёнка
1900
Сын: Коржавин Михаил Аббакумович
Отец ребёнка: Коржавин Аббакум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заровнятных Елизавета Аббакумовна
Отец ребёнка: Коржавин Аббакум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Аббакумовна
Отец ребёнка: Коржавин Аббакум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Аббакумовна
Отец ребёнка: Коржавин Аббакум
Смерть
Неизвестно