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Коржавина Наталья

Место рождения

Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1886

Сын: Коржавин Перфилий Аббакумович

Отец ребёнка: Коржавин Аббакум

Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1898

Сын: Коржавин Афанасий Аббакумович

Отец ребёнка: Коржавин Аббакум

Рождение ребёнка
1900

Сын: Коржавин Михаил Аббакумович

Отец ребёнка: Коржавин Аббакум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заровнятных Елизавета Аббакумовна

Отец ребёнка: Коржавин Аббакум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Аббакумовна

Отец ребёнка: Коржавин Аббакум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Аббакумовна

Отец ребёнка: Коржавин Аббакум

Смерть
Неизвестно
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