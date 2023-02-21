Лихачёва Акилина Мисаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Акилина Мисаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1819 и 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836

Дочь: Мелания Егоровна

Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Сын: Лихачёв Тит Егорович

Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Сын: Лихачёв Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лихачёв Матвей Егорович

Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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