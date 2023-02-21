Лихачёва Акилина Мисаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1819 и 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Между 1819 и 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836
Дочь: Мелания Егоровна
Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Сын: Лихачёв Тит Егорович
Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Лихачёв Егор Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно