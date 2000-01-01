Лихачёв Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёв Егор Андреевич

Лихачёв Егор Андреевич

avatar

Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1815 и 1816

Пол

Мужской

Отец

Между 1775 и 1786 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816

Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович

Мать: Лихачёва Марина

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836

Дочь: Мелания Егоровна

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Сын: Лихачёв Тит Егорович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Сын: Лихачёв Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лихачёв Матвей Егорович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close