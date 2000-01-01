Лихачёв Егор Андреевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1815 и 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1815 и 1816
Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович
Мать: Лихачёва Марина
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836
Дочь: Мелания Егоровна
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Сын: Лихачёв Тит Егорович
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Мисаиловна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно