Кузнецова Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Наталья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кузнецов Андрей Ильич

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Мячева Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Кузнецова Парасковья Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Кузнецова Настасья Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кузнецов Сава Ильич

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Кузнецова Марина Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кузнецов Григорий Ильич

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Илья Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Смерть
Неизвестно