Кузнецова Наталья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Мячева Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Кузнецова Парасковья Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Кузнецова Настасья Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кузнецов Сава Ильич
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Кузнецова Марина Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Ларионович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Смерть
Неизвестно