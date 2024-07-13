Ширяев (Емельянов) Малахия Никандров
Место рождения
Дата рождения27.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1885 ст.
Деревни Нератовки билетный солдат Никандр Никифоров и законная его жена Фекла Иванова,оба православные.
Крещение
29.12.1886 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Алексей Никифоров и той же деревни крестьянская жена Анастасия Иванова
Бракосочетание
10.11.1904 ст.
Деревни Нератовки умершего билетного солдата сын Малахия,православного исповедания,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянина Филимона Абрамова дочь девица Евдокия,православного исповедания... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1909 ст.
Сын: Емельянов Пахом (Пахомий) Малахиев
Мать ребёнка: Емельянова Ширяева (Спирчина) Евдокия Филимонова
Деревни Нератовки крестьянин Малахия Никандров и законная жена его Евдокия Филимонова,оба православные
Смерть
Неизвестно