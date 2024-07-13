Ширяев (Емельянов) Малахия Никандров 27.12.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ширяев (Емельянов) Малахия Никандров

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1885 ст.

Отец: Ширяев (Емельянов) Никандр Никифоров

Мать: Фекла Никитична или Иванова по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки билетный солдат Никандр Никифоров и законная его жена Фекла Иванова,оба православные.
Крещение
29.12.1886 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Алексей Никифоров и той же деревни крестьянская жена Анастасия Иванова
Бракосочетание
10.11.1904 ст.

Жена: Емельянова Ширяева (Спирчина) Евдокия Филимонова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки умершего билетного солдата сын Малахия,православного исповедания,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянина Филимона Абрамова дочь девица Евдокия,православного исповедания... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1909 ст.

Сын: Емельянов Пахом (Пахомий) Малахиев

Мать ребёнка: Емельянова Ширяева (Спирчина) Евдокия Филимонова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Малахия Никандров и законная жена его Евдокия Филимонова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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