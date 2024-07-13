Емельянов Пахом (Пахомий) Малахиев 12.05.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Пахом (Пахомий) Малахиев

Емельянов Пахом (Пахомий) Малахиев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.05.1909 ст.

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1909 ст.

Отец: Ширяев (Емельянов) Малахия Никандров

Мать: Емельянова Ширяева (Спирчина) Евдокия Филимонова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Малахия Никандров и законная жена его Евдокия Филимонова,оба православные
Упоминание
Неизвестно
Сайт "Память народа" ЕМЕЛЬЯНОВ ПАХОМ МАЛАФЕЕВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: Татарская АССР, с. Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заин... Показать все
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Сайт "Память народа" Емельянов Пахом Манафеевич Документ, уточняющий потери Воинское звание: красноармеец Причина выбытия: погиб (пропал без вести) Информация об архиве - Источник информации: ВК Респу... Показать все
Крещение
13.05.1909 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Гавриил Филимонов Спирчин и той же деревни крестьянская жена Наталия Никандрова
Военная служба
12.03.1942
Сайт "Память народа" Емельянов Пахом Малафеевич Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата при... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.04.1943
Сайт "Память народа" Емельянов Пахом Малафеевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Тат... Показать все
Смерть
?.04.1943
пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.