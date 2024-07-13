Емельянов Пахом (Пахомий) Малахиев
Место рождения
Дата рождения12.05.1909 ст.
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1909 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Малахия Никандров и законная жена его Евдокия Филимонова,оба православные
Упоминание
Неизвестно
Сайт "Память народа" ЕМЕЛЬЯНОВ ПАХОМ МАЛАФЕЕВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: Татарская АССР, с. Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заин... Показать все
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Сайт "Память народа" Емельянов Пахом Манафеевич Документ, уточняющий потери Воинское звание: красноармеец Причина выбытия: погиб (пропал без вести) Информация об архиве - Источник информации: ВК Респу... Показать все
Крещение
13.05.1909 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Гавриил Филимонов Спирчин и той же деревни крестьянская жена Наталия Никандрова
Военная служба
12.03.1942
Сайт "Память народа" Емельянов Пахом Малафеевич Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата при... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.04.1943
Сайт "Память народа" Емельянов Пахом Малафеевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Тат... Показать все
Смерть
?.04.1943
пропал без вести