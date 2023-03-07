Леденцова Авдотья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Леденцов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Леденцов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Леденцов Иоасаф Андреевич
Отец ребёнка: Леденцов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно