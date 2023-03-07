Леденцова Авдотья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцова Авдотья Гавриловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Леденцов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Леденцов Андрей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Леденцов Иоасаф Андреевич

Отец ребёнка: Леденцов Андрей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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