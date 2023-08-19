Кириленко / Кириченко / Дамиант Никонович
Место рождения
Дата рождения29.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1863
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г. лист № 23,зап.№ 47, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Крещение
30.10.1863
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1863г.лист № 23,зап.№ 47, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469 | Godparents:Крестьяне помещика Браневицкого с.Гребенки : Иван Карпович Таран и Федора Косьмина - жена Лав... Показать все
Смерть
Неизвестно