Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1889 ст.

Дочь: Лебедева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: - Кузьма Иванович

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.07.1901 ст.

Дочь: Соколова Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: - Кузьма Иванович

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.65-66 (Рождение №-47ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Кузьма Иванович

Смерть
1902
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