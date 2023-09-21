Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1889 ст.
Дочь: Лебедева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: - Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1901 ст.
Дочь: Соколова Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: - Кузьма Иванович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.65-66 (Рождение №-47ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Кузьма Иванович
Смерть
1902