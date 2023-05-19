Шевердин Никифор Иосифович
Место рождения
Дата рождения09.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1879
Бракосочетание
30.01.1900
Жена: Шевердина Дарья Львовна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: Вера Никифоровна
Мать ребёнка: Шевердина Дарья Львовна
Рождение ребёнка
12.02.1917
Сын: Шевердин Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Шевердина Дарья Львовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно