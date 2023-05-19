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Шевердин Никифор Иосифович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1879

Отец: Шевердин Иосиф Тарасович

Мать: Шевердина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Шевердина Дарья Львовна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Шевердина Дарья Львовна

Рождение ребёнка
12.02.1917

Сын: Шевердин Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Шевердина Дарья Львовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно