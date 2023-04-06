Шевердина (Извекова) Дарья Львовна
Место рождения
Дата рождения18.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1880
Бракосочетание
30.01.1900
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: Вера Никифоровна
Отец ребёнка: Шевердин Никифор Иосифович
Рождение ребёнка
12.02.1917
Сын: Шевердин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Шевердин Никифор Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно