Шевердина (Извекова) Дарья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевердина (Извекова) Дарья Львовна

Шевердина (Извекова) Дарья Львовна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1880

Отец: Извеков Лев Афанасьевич

Мать: Извекова Агафья Максимовна

Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Шевердин Никифор Иосифович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: Вера Никифоровна

Отец ребёнка: Шевердин Никифор Иосифович

Рождение ребёнка
12.02.1917

Сын: Шевердин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Шевердин Никифор Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close