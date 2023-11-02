Сыченко Никон Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыченко Никон Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Между 1941 и 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Сыченко Иона

Мать: Сыченко Устиния (Иустиния) Фомова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыченков Алексей Никонов

Мать ребёнка: Сыченко Домна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Никонова

Мать ребёнка: Сыченко Домна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыченко Василий Никонов

Мать ребёнка: Сыченко Домна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Никонова

Мать ребёнка: Сыченко Домна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыченко Сергей Никонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыченко Домна Михайловна

Смерть
Между 1941 и 1942
Пропал без вести
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