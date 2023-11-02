Сыченко Никон Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиМежду 1941 и 1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Сыченко Иона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сыченко Домна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Никонова
Мать ребёнка: Сыченко Домна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сыченко Домна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Никонова
Мать ребёнка: Сыченко Домна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыченко Домна Михайловна
Смерть
Между 1941 и 1942
Пропал без вести