Евдокимов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.
Дочь: Косолапова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокимова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокимова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оловянова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокимова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокимова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокимова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокимова Ольга
Смерть
Неизвестно