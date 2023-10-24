Евдокимов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.

Дочь: Косолапова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокимова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокимова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оловянова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокимова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокимова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокимова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокимова Ольга

Смерть
Неизвестно
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