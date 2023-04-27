Keith (Keith) Christiana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKeith (Keith) Christiana

Keith (Keith) Christiana

Место рождения

Dunnottar Castle

Дата рождения

Около 1358

Дата смерти

Около 1402

Пол

Женский

Отец

Около 1315 г.р.

Мать

Около 1335 г.р.

Муж

Около 1352 г.р.

Дети

1402 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1358

Отец: De Keith William

Мать: Fraser Of Touchfraser Margaret

Dunnottar Castle
Бракосочетание
27.12.1375

Муж: Lindsay William

Haddington, East Lothian, , Scotland
Рождение ребёнка
1402

Сын: Lindsay John

Отец ребёнка: Lindsay William

Byres
Смерть
Около 1402
Haddington, East Lothian Scotland