Keith (Keith) Christiana
Место рожденияDunnottar Castle
Дата рожденияОколо 1358
Дата смертиОколо 1402
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1358
Отец: De Keith William
Dunnottar Castle
Бракосочетание
27.12.1375
Муж: Lindsay William
Haddington, East Lothian, , Scotland
Рождение ребёнка
1402
Сын: Lindsay John
Отец ребёнка: Lindsay William
Byres
Смерть
Около 1402
Haddington, East Lothian Scotland