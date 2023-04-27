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Lindsay William

Место рождения

Byres, Haddington, East Lothian, Scotland

Дата рождения

Около 01.07.1352

Дата смерти

Около 01.07.1414

Пол

Мужской

Отец

Около 1331 г.р.

Мать

Около 1335 г.р.

Жена

Около 1358 г.р.

Дети

1402 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.07.1352

Отец: Lindsay Of The Byres William

Мать: Mure Christiana

Byres, Haddington, East Lothian, Scotland
Бракосочетание
27.12.1375

Жена: Keith Christiana

Haddington, East Lothian, , Scotland
Рождение ребёнка
1402

Сын: Lindsay John

Мать ребёнка: Keith Christiana

Byres
Работа или профессия
Неизвестно
Sir of Byres
Смерть
Около 01.07.1414
Abercorn, Linlithgow, West Lothian, Scotland
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