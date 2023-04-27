Lindsay William
Место рожденияByres, Haddington, East Lothian, Scotland
Дата рожденияОколо 01.07.1352
Дата смертиОколо 01.07.1414
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.07.1352
Отец: Lindsay Of The Byres William
Мать: Mure Christiana
Byres, Haddington, East Lothian, Scotland
Бракосочетание
27.12.1375
Жена: Keith Christiana
Haddington, East Lothian, , Scotland
Рождение ребёнка
1402
Сын: Lindsay John
Мать ребёнка: Keith Christiana
Byres
Работа или профессия
Неизвестно
Sir of Byres
Смерть
Около 01.07.1414
Abercorn, Linlithgow, West Lothian, Scotland