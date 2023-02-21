Крымова Мавра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1793
Дочь: Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Крымов Федор Петров
Рождение ребёнка
03.05.1795
Отец ребёнка: Крымов Федор Петров
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Крымов Федор Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крымов Иван Федоров
Отец ребёнка: Крымов Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крымов Федор Петров
Смерть
Неизвестно