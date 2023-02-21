Крымова Мавра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымова Мавра Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1793

Дочь: Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Крымов Федор Петров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1795

Сын: Крымов Кирилл Федоров

Отец ребёнка: Крымов Федор Петров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Крымов Афанасий Федоров

Отец ребёнка: Крымов Федор Петров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Иван Федоров

Отец ребёнка: Крымов Федор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крымов Федор Петров

Смерть
Неизвестно
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