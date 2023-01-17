Крымов Федор Петров
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Крымов Петр Иванов
Мать: Крымова Матрона Петрова
Рождение ребёнка
05.06.1793
Дочь: Агриппина Федорова
Мать ребёнка: Крымова Мавра Васильева
Рождение ребёнка
03.05.1795
Мать ребёнка: Крымова Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Крымова Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крымов Иван Федоров
Мать ребёнка: Крымова Мавра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крымова Мавра Васильева
Смерть
Неизвестно