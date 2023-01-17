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Крымов Федор Петров

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Крымов Петр Иванов

Мать: Крымова Матрона Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1793

Дочь: Агриппина Федорова

Мать ребёнка: Крымова Мавра Васильева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1795

Сын: Крымов Кирилл Федоров

Мать ребёнка: Крымова Мавра Васильева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Крымов Афанасий Федоров

Мать ребёнка: Крымова Мавра Васильева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Иван Федоров

Мать ребёнка: Крымова Мавра Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крымова Мавра Васильева

Смерть
Неизвестно
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