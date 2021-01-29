Голуб Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голуб Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1966

Дата смерти

29.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1966

Отец: Голуб Николай Григорьевич

Мать: Масленникова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
12.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.01.2021
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