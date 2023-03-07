Щулепов Лазарь Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щулепов Лазарь Борисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1685 и 1687

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Около 1660 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1687

Отец: Щулепов Борис (Бориско) Иванов

Мать: Шулепова Оксинья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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