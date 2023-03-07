Щулепов Лазарь Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1685 и 1687
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1687
Отец: Щулепов Борис (Бориско) Иванов
Мать: Шулепова Оксинья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710