Трунцев Изосим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунцев Изосим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1923

Жена: Недашковская Федосья Афанасьевна

Развод
1925

Жена: Недашковская Федосья Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно