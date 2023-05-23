Трунцев Изосим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1923
Развод
1925
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно