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Лев Феодорович

Место рождения

Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.02.1862 ст.

Дата смерти

15.05.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1841 г.р.

Мать

До 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1862 ст.

Отец: Феодор Константинович

Мать: Праскева Ивановна

Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.02.1862 место рождения - село Будовское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дому крестьянск.... Антон Васильевич Источник: ГАЯО Метрические книги це... Показать все
Смерть
15.05.1862 ст.
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 17.05.1862 место смерти - село Будовское Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости при рождении Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда:... Показать все
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