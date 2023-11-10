Лев Феодорович
Место рождения
Дата рождения17.02.1862 ст.
Дата смерти15.05.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1862 ст.
Отец: Феодор Константинович
Мать: Праскева Ивановна
дата крещения - 18.02.1862 место рождения - село Будовское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дому крестьянск.... Антон Васильевич Источник: ГАЯО Метрические книги це... Показать все
Смерть
15.05.1862 ст.
дата погребения - 17.05.1862 место смерти - село Будовское Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости при рождении Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда:... Показать все