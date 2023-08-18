Желнин Григорий (Гришка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелнин Григорий (Гришка) Иванов

Желнин Григорий (Гришка) Иванов

Место рождения

дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1633

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1612 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1633

Отец: Желнин Иван (Ивашко) Никитин

Мать: не указана

дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close