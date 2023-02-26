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Марфа (Матвеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

09.12.1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1807

Муж: Феоктист Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
09.12.1820
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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