Марфа (Матвеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти09.12.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1807
Муж: Феоктист Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
09.12.1820
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область