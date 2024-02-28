Вишневская (Приходченко) Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Приходченко Тимофей Леонтьевич
Мать: Приходченко Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метальникова (Вишневская) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Вишневский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руцкая (Вишневская) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Вишневский Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вишневский Василий