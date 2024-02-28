Вишневская (Приходченко) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (Приходченко) Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Приходченко Тимофей Леонтьевич

Мать: Приходченко Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метальникова (Вишневская) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Вишневский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руцкая (Вишневская) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Вишневский Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Василий

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