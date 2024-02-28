Приходченко Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходченко Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишневская (Приходченко) Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Приходченко Тимофей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходченко Юрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Приходченко Тимофей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходченко Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Приходченко Тимофей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахаленко (Приходченко) Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Приходченко Тимофей Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходченко Тимофей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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