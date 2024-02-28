Приходченко Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишневская (Приходченко) Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Приходченко Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходченко Юрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Приходченко Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходченко Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Приходченко Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахаленко (Приходченко) Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Приходченко Тимофей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно