Яковлева (Григорьева) Анна Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Григорьева) Анна Феодоровна

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Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1868 ст.

Муж: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.

Дочь: Яковлева Иустина Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1874 ст.

Дочь: Яковлева Евфимия Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1876 ст.

Дочь: Яковлева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.

Дочь: Яковлева Наталия Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.

Сын: Яковлева Петр Филиппович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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