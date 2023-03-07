Яковлева (Григорьева) Анна Феодоровна
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1868 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.
Дочь: Яковлева Иустина Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
07.07.1874 ст.
Дочь: Яковлева Евфимия Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
16.07.1876 ст.
Дочь: Яковлева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.
Дочь: Яковлева Наталия Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Смерть
Неизвестно