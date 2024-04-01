(Сорокина) Акилина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина) Акилина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Сорокин Григорий Купец Г. Пп Симеонов

Мать: Сорокина Ульяна (Устинья) Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?

Рождение ребёнка
21.03.1843

Сын: Кузьмин Яков Емелианов

Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.06.1845

Дочь: (Кузьмина) Елена Емелианова

Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.06.1845

Сын: Кузьмин Павел Емелианов

Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.12.1848

Дочь: (Кузьмина) Анастасия Емельянова

Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?

Рождение ребёнка
25.01.1851

Дочь: (Кузьмина) Мария Емельянова

Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?

Смерть
Неизвестно

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