(Сорокина) Акилина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1843
Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?
Рождение ребёнка
29.06.1845
Дочь: (Кузьмина) Елена Емелианова
Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?
Рождение ребёнка
29.06.1845
Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?
Рождение ребёнка
19.12.1848
Дочь: (Кузьмина) Анастасия Емельянова
Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?
Рождение ребёнка
25.01.1851
Дочь: (Кузьмина) Мария Емельянова
Отец ребёнка: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?
Смерть
Неизвестно