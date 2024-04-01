(Кузьмина) Анастасия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузьмина) Анастасия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1848

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1848

Отец: Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?

Мать: Акилина Григорьева

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