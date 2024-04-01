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(Кузьмина) Анастасия Емельянова
(Кузьмина) Анастасия Емельянова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1848
Пол
Женский
Отец
Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?
Мать
(Сорокина) Акилина Григорьева
Около 1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1848
Отец:
Кузьмин Емелиан Мещанин Г.Петропавловск Павлов?
Мать:
Акилина Григорьева
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