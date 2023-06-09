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Герасимов Аврам Филипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Герасимов Филип Герасимович

Мать: Герасимова Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Герасимова Ефимья Аврамовна

Мать ребёнка: Герасимова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Герасимова Ефросинья Аврамовна

Мать ребёнка: Герасимова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Бракосочетание
Около 1794

Жена: Герасимова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 88 оборот
Смерть
Неизвестно