Герасимов Аврам Филипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Герасимова Ефимья Аврамовна
Мать ребёнка: Герасимова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Герасимова Ефросинья Аврамовна
Мать ребёнка: Герасимова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Бракосочетание
Около 1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 88 оборот
Смерть
Неизвестно