Фатхуллин Равиль Султанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1965
Сын: Фатхуллин Радик Равилевич
Мать ребёнка: Зимфира Киямовна
Рождение ребёнка
27.05.1975
Дочь: Абдуллина Лилия Равилевна
Мать ребёнка: Зимфира Киямовна
Смерть
Неизвестно