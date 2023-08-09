Фатхуллин Равиль Султанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллин Равиль Султанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1965

Сын: Фатхуллин Радик Равилевич

Мать ребёнка: Зимфира Киямовна

Рождение ребёнка
27.05.1975

Дочь: Абдуллина Лилия Равилевна

Мать ребёнка: Зимфира Киямовна

Смерть
Неизвестно
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