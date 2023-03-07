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Евдокия Семёнова

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Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1904

Муж: Демид Артемов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Улита Демидова

Отец ребёнка: Демид Артемов

Смерть
Неизвестно
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