Мережко Варвара Власовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1895
Дочь: Левковец (Мережко) Иустина Матвеевна
Отец ребёнка: Мережко Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
27.02.1899
Сын: Мережко Моисей (Мусий) Матвеевич
Отец ребёнка: Мережко Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
18.10.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мережко Матвей Михайлович
Смерть
Неизвестно