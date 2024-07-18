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Мережко Варвара Власовна

Место рождения

Успенка, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мережко Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
29.09.1895

Дочь: Левковец (Мережко) Иустина Матвеевна

Отец ребёнка: Мережко Матвей Михайлович

Успенка, Сумська область
Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Мережко Моисей (Мусий) Матвеевич

Отец ребёнка: Мережко Матвей Михайлович

Успенка, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мережко Матвей Михайлович

Успенка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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