Мережко Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мережко Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мережко Варвара Власовна
Рождение ребёнка
29.09.1895
Дочь: Левковец Иустина Матвеевна
Мать ребёнка: Мережко Варвара Власовна
Рождение ребёнка
27.02.1899
Сын: Мережко Моисей (Мусий) Матвеевич
Мать ребёнка: Мережко Варвара Власовна
Рождение ребёнка
18.10.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мережко Варвара Власовна
Смерть
Неизвестно