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Мережко Матвей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мережко Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мережко Варвара Власовна

Рождение ребёнка
29.09.1895

Дочь: Левковец Иустина Матвеевна

Мать ребёнка: Мережко Варвара Власовна

Успенка, Сумська область
Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Мережко Моисей (Мусий) Матвеевич

Мать ребёнка: Мережко Варвара Власовна

Успенка, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мережко Варвара Власовна

Успенка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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