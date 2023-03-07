Терлецкий Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.11.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1914 ст.
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно