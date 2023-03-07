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Терлецкий Иван Ефимович

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

01.11.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1914 ст.

Отец: Терлецкий Евфимий Гаврилович

Мать: Терлецкая Мария Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлецкая Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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