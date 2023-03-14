Терлецкий Евфимий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1905 ст.
Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.03.1908 ст.
Сын: Терлецкий Николай Ефимович
Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.03.1910 ст.
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.
Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.11.1919
Сын: Терлецкий Гаврил Евфимович
Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно