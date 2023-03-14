Терлецкий Евфимий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерлецкий Евфимий Гаврилович

Терлецкий Евфимий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1905 ст.

Сын: Терлецкий Антон Ефимович

Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.03.1908 ст.

Сын: Терлецкий Николай Ефимович

Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
06.03.1910 ст.

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.

Сын: Терлецкий Иван Ефимович

Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.11.1919

Сын: Терлецкий Гаврил Евфимович

Мать ребёнка: Терлецкая Мария Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлецкая Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close