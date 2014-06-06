Храпов Иван Степанович
Место рожденияс. Трубетчино, Карабулакского района, Саратовской области
Дата рождения26.10.1926
Дата смерти06.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926
Отец: Храпов Степан Ефимович
Мать: Храпова Анна Леонтьевна
с. Трубетчино, Карабулакского района, Саратовской области
Рождение ребёнка
29.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Храпова Валентина Михайловна
Смерть
06.06.2014
Москва