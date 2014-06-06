Храпов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпов Иван Степанович

Место рождения

с. Трубетчино, Карабулакского района, Саратовской области

Дата рождения

26.10.1926

Дата смерти

06.06.2014

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926

Отец: Храпов Степан Ефимович

Мать: Храпова Анна Леонтьевна

с. Трубетчино, Карабулакского района, Саратовской области
Рождение ребёнка
29.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Храпова Валентина Михайловна

Смерть
06.06.2014
Москва
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