Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1683 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Федор Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Устимович

Рождение ребёнка
1717

Сын: Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Устимович

Рождение ребёнка
1722

Сын: Егор Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Устимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Устимович

Смерть
Неизвестно