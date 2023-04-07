Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Федор Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Устимович
Рождение ребёнка
1717
Сын: Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Устимович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Егор Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Устимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Устимович
Смерть
Неизвестно