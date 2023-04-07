Егор Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1683 г.р.

Мать

1684 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Тихон Устимович

Мать: Васса Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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