Ощепков Артамон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ощепков Василий Артамонович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ощепков Никита Артамонович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ощепков Алексей Артамонович
Рождение ребёнка
1781
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конева Мария Артамоновна
Смерть
Неизвестно