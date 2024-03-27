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Ощепков Артамон

Место рождения

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ощепков Василий Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1772

Сын: Ощепков Никита Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ощепков Алексей Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ощепков Иван Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конева Мария Артамоновна

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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