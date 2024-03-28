Ощепков Василий Артамонович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Ощепков Артамон
Рождение ребёнка
14.08.1789
Дочь: Ощепкова Акилина Васильевна
запись в МК по Томскому архиву
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ощепков Анисим Васильевич
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Ощепкова Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ощепков Леонтий Васильевич
Смерть
Неизвестно