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Ощепков Василий Артамонович

Место рождения

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Ощепков Артамон

Мать: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1789

Дочь: Ощепкова Акилина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
запись в МК по Томскому архиву
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ощепков Анисим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Ощепкова Меланья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ощепков Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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