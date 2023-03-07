Волкова (Бовыкина) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
21.07.1833 ст.
Сын: Волков Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Волков Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно