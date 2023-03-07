Волкова (Бовыкина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Бовыкина) Анна Матвеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1832

Муж: Волков Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1833 ст.

Сын: Волков Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Волков Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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