Коровкин Иван Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Коровкин Трофим Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Бармина Домника Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Коровкин Егор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Коровкин Лаврентий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1722