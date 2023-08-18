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Коровкин Иван Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Коровкин Трофим Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Бармина Домника Иванова

Мать ребёнка: не указана

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Коровкин Егор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Коровкин Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1722
Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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