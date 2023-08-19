Бармина (Коровкина) Домника Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармина (Коровкина) Домника Иванова

Место рождения

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Коровкин Иван Трофимов

Мать: не указана

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762