Ганина Аполлинария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ганина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ганин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ганина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно