Ганина Аполлинария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганина Аполлинария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ганина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ганин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ганина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ганин Никандр Фёдорович

Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ганин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Ганин Фёдор Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Фёдор Степанович

Смерть
Неизвестно
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