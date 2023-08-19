Молодых (Чуркина) Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодых (Чуркина) Матрона Петрова

Место рождения

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Чуркин Петр Яковлев

Мать: не указана

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1900

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.?.1900

Муж: Молодых Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.06.1902

Сын: Молодых Александр Петров

Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1904

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Молодых Павел Петров

Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Федорова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.04.1912

Сын: Молодых Георгий Петров

Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.02.1916

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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