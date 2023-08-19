Молодых (Чуркина) Матрона Петрова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Чуркин Петр Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1900
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов
Бракосочетание
09.?.1900
Муж: Молодых Петр Иванов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.06.1902
Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1904
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1910
Сын: Молодых Павел Петров
Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Федорова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов
Рождение ребёнка
20.04.1912
Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1916
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Молодых Петр Иванов
Смерть
Неизвестно