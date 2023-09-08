Сингаевский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1991
Рождение ребёнка
13.12.2010
Сын: Сингаевский Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
11.08.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.2022
Дочь: Сингаевская Александра Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности