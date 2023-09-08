Сингаевский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сингаевский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1991

Отец: Сингаевский Николай Николаевич

Мать: Бубан Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.2010

Сын: Сингаевский Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
11.08.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.2022

Дочь: Сингаевская Александра Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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