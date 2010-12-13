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Сингаевский Андрей Александрович
Сингаевский Андрей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.2010
Пол
Мужской
Отец
Сингаевский Александр
1991 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2010
Отец:
Сингаевский Александр
Мать: не указана
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