Лебедева (Павлова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Павлова) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Геннадьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Алексей Геннадьевич

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