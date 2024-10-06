Лазарева (Савельева) Анна Григорьевна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарева (Савельева) Анна Григорьевна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Савельев Григорий Николаевич

Мать: Савельева Елена Павловна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1879 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 49 Анна Григорий Николаев нет Елена Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лазарева) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Лазарев Семен Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Татьяна Симеон Филиппов Лазарев Анна Григорьева
Бракосочетание
1899

Муж: Лазарев Семен Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1899 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 926 Семен Филиппов Лазарев 29 нет нет 1870 Гремячка Анна Григорьева 19 Григорий Николаев Савельев 1880 Гремячка
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лазарев Иван Семенович

Отец ребёнка: Лазарев Семен Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1900 О родившихся Гремячка 4 176 933 Иван села Гремячки уволенный в запас матрос Семен Филиппов Лазарев и законная жена его Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лазарев Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Лазарев Семен Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Анатолий Симеон Филиппов Лазарев Анна Григорьева запасной рядовой села Гремячки
Рождение ребёнка
1918

Сын: Лазарев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Лазарев Семен Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Сергей Симеон филиппов Лазарев Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно

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