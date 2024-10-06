Лазарева (Савельева) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
1879
1879 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 49 Анна Григорий Николаев нет Елена Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лазарева) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Лазарев Семен Филиппович
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Татьяна Симеон Филиппов Лазарев Анна Григорьева
Бракосочетание
1899
1899 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 926 Семен Филиппов Лазарев 29 нет нет 1870 Гремячка Анна Григорьева 19 Григорий Николаев Савельев 1880 Гремячка
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Лазарев Семен Филиппович
1900 О родившихся Гремячка 4 176 933 Иван села Гремячки уволенный в запас матрос Семен Филиппов Лазарев и законная жена его Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лазарев Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Лазарев Семен Филиппович
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Анатолий Симеон Филиппов Лазарев Анна Григорьева запасной рядовой села Гремячки
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Лазарев Семен Филиппович
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Сергей Симеон филиппов Лазарев Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно