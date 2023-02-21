Жилкина Степанида Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилкина Степанида Кирилова

Жилкина Степанида Кирилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Жилкин Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Жилкин Поликарп Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анна Поликарпова

Отец ребёнка: Жилкин Поликарп Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Пелагея Поликарпова

Отец ребёнка: Жилкин Поликарп Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Жилкин Зиновий Поликарпович

Отец ребёнка: Жилкин Поликарп Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close