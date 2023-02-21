Жилкина Степанида Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Жилкин Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Жилкин Поликарп Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анна Поликарпова
Отец ребёнка: Жилкин Поликарп Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Пелагея Поликарпова
Отец ребёнка: Жилкин Поликарп Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Жилкин Зиновий Поликарпович
Отец ребёнка: Жилкин Поликарп Прокопьевич
Смерть
Неизвестно